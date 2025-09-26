RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.
Um 09:06 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 82,65 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 82,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 82,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 52.224 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,00 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Mit Abgaben von 78,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 70,19 EUR.
Am 13.08.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,64 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,42 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
