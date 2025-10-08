RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Nachmittag zu

Kurs der RENK

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 83,71 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 83,71 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 84,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,24 EUR. Bisher wurden heute 380.829 RENK-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,92 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,601 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,19 EUR für die RENK-Aktie.

RENK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 347,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

