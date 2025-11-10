RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 66,34 EUR zu.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 66,34 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 66,76 EUR. Bei 66,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 25.093 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,18 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 73,24 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,594 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,19 EUR für die RENK-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je RENK-Aktie belaufen.

