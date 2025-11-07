DAX23.553 -0,8%Est505.569 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.665 -1,7%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,56 ±-0,0%Gold3.991 +0,4%
Kursverlauf

RENK Aktie News: RENK gewinnt am Nachmittag

07.11.25 16:08 Uhr
RENK Aktie News: RENK gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 63,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
64,53 EUR 2,12 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 63,88 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,12 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 213.655 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,42 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 17,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,594 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 347,53 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 272,64 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag - Aktien dennoch schwach, auch RENK und HENSOLDT fallen

TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?

Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

