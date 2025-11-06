RENK Aktie News: RENK gewinnt am Vormittag an Boden

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 64,03 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 64,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.757 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (17,75 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 260,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,594 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,19 EUR.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

