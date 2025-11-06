DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.073 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,11 -0,7%Gold3.981 ±0,0%
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 62,14 EUR.

RENK
63,12 EUR -0,96 EUR -1,50%
Das Papier von RENK befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 62,14 EUR ab. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,92 EUR nach. Bei 64,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 251.433 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. 45,38 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 17,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,594 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,19 EUR je RENK-Aktie an.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 347,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen