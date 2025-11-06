RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 63,34 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die RENK-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 63,34 EUR. Bei 62,79 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,44 EUR. Bisher wurden heute 101.411 RENK-Aktien gehandelt.
Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,594 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,19 EUR.
RENK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,09 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,64 Mio. EUR eingefahren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.
