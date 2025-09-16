RENK Aktie News: RENK am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 70,94 EUR zu.
Die RENK-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 70,94 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 71,15 EUR. Bei 69,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 51.069 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 17,47 Prozent niedriger. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,598 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,20 EUR aus.
Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.2025
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
