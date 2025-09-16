RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf RENK-Kurs

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 71,37 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 71,37 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 72,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,71 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 268.407 Stück gehandelt.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 16,97 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,598 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,20 EUR je RENK-Aktie an.

Am 13.08.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 347,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je RENK-Aktie belaufen.

