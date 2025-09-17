RENK Aktie News: RENK tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

RENK im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 68,80 EUR ab.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 68,80 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,20 EUR nach. Bei 69,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 324.721 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 24,94 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 288,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,598 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,20 EUR für die RENK-Aktie aus.

RENK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,47 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

