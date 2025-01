RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kursplus

So bewegt sich RENK

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 22,83 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,83 EUR. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 23,20 EUR. Bei 22,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 210.269 RENK-Aktien den Besitzer.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,435 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,82 EUR je RENK-Aktie an.

Am 13.11.2024 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,980 EUR je RENK-Aktie.

