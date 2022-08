Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag billiger

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 189,55 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 189,50 EUR. Bei 195,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 75.794 Aktien.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,83 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.09.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 148,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,56 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.05.2022. Das EPS wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,14 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.266,00 EUR im Vergleich zu 1.405,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 05.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 11,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

