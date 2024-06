Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 524,60 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 524,60 EUR. Bei 531,00 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 525,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 182.964 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. 9,00 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 56,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 561,88 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 14.05.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,24 EUR im Vorjahresquartal. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,44 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

