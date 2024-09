Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 514,20 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 514,20 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 508,80 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 513,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.957 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 55,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,69 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 609,63 EUR.

Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,23 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

