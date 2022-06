Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Freitagnachmittag positiv

Um 17.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 211,90 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 214,40 EUR zu. Bei 206,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 158.881 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 225,00 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 5,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.09.2021 gab der Anteilsschein bis auf 76,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 177,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 199,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 06.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,14 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1.266,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,99 EUR je Rheinmetall-Aktie.

