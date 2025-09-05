DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.410 ±0,0%Nas21.780 +0,4%Bitcoin95.357 +0,5%Euro1,1764 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Rivian Automotive im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend mit Kurseinbußen

08.09.25 20:24 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Rivian Automotive. Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 14,05 USD.

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 14,05 USD. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,83 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,24 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.823.306 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 32,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 05.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,747 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

