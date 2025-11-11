DAX24.058 +0,4%Est505.714 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.347 -0,8%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,96 +1,4%Gold4.111 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Palantir A2QA4J Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Aktienentwicklung

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

11.11.25 16:08 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 16,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
15,40 EUR 1,38 EUR 9,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 16,95 USD. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 17,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 16,38 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.028.730 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 17,14 USD markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 9,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 43,66 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 04.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,96 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 78,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 874,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,625 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Rivian-Aktie +26 Prozent: Quartalsverlust deutlich reduziert - Umsatz steigt

Rivian-Aktie in Gefahr? Analyst sieht 20 Prozent Abwärtspotenzial beim Autohersteller

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rivian Automotive

DatumMeistgelesen
Wer­bung