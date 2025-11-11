Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 16,95 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 16,95 USD. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 17,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 16,38 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.028.730 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 17,14 USD markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 9,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 43,66 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 04.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,96 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 78,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 874,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,625 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

