Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochabend mit Kurseinbußen

03.09.25 20:24 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochabend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 100,33 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
85,50 EUR -0,95 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Robinhood-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 100,33 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Robinhood-Aktie bis auf 99,88 USD. Mit einem Wert von 101,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 3.532.916 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 117,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 18,71 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 81,35 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Robinhood veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 997,00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 688,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 1,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

