Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gewinnt am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 147,79 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 147,79 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 148,74 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 146,98 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 974.111 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 148,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 0,64 Prozent niedriger. Bei 22,06 USD fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 85,08 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Robinhood veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 44,91 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar