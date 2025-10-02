Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Abend im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Robinhood. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 144,42 USD zu.

Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 144,42 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 145,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.854.010 Robinhood-Aktien.

Bei 145,06 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 22,06 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 84,73 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 688,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 29.10.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

