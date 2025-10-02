DAX24.416 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.780 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,58 -1,3%Gold3.832 -0,9%
Aktie im Blick

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gewinnt am Nachmittag an Fahrt

02.10.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 141,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
122,30 EUR 3,66 EUR 3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 141,47 USD zu. In der Spitze legte die Robinhood-Aktie bis auf 143,58 USD zu. Bei 142,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.313.195 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,61 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 1,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,06 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 84,41 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Robinhood im Jahr 2025 1,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

