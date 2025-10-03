Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Kurs der Robinhood

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 146,42 USD.

Das Papier von Robinhood legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 146,42 USD. Zwischenzeitlich stieg die Robinhood-Aktie sogar auf 150,20 USD. Mit einem Wert von 146,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.308.601 Robinhood-Aktien.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,20 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,58 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,06 USD. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 563,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,69 USD je Robinhood-Aktie.

