Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Nachmittag fester

Kurs der Robinhood

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 100,12 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Robinhood-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 100,12 USD. In der Spitze legte die Robinhood-Aktie bis auf 101,25 USD zu. Mit einem Wert von 101,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.755.365 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,42 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Bei 13,98 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 86,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 997,00 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 624,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Robinhood-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Robinhood im Jahr 2025 1,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood-Aktie dennoch schwächer: Starkes zweites Quartal - Robinhood mit Gewinn- und Umsatzplus

Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Block-Aktie schießt hoch: Block steigt in den S&P 500 auf - Robinhood geht erneut leer aus