Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 4,5 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 15:53 Uhr 4,5 Prozent. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,62 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 107,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.911.247 Robinhood-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 113,42 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 2,68 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 16,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Mit einem Kursverlust von 84,89 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,18 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 624,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

