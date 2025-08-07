Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 113,54 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 113,54 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 113,97 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 111,50 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 1.280.682 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 113,97 USD erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 0,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (16,68 USD). Mit einem Kursverlust von 85,31 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 30.07.2025 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 997,00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 688,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie
Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen
Robinhood-Aktie dennoch schwächer: Starkes zweites Quartal - Robinhood mit Gewinn- und Umsatzplus
Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Robinhood
Analysen zu Robinhood
Keine Analysen gefunden.