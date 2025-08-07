Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 113,54 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 113,54 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 113,97 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 111,50 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 1.280.682 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,97 USD erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 0,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (16,68 USD). Mit einem Kursverlust von 85,31 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 997,00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 688,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Robinhood-Aktie dennoch schwächer: Starkes zweites Quartal - Robinhood mit Gewinn- und Umsatzplus

Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel