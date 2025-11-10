Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 136,04 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,4 Prozent auf 136,04 USD. Zwischenzeitlich stieg die Robinhood-Aktie sogar auf 138,96 USD. Mit einem Wert von 135,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.499.827 Robinhood-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 153,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,08 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 29,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 365,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Robinhood-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.11.2025 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 99,38 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

