Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood tendiert am Abend nordwärts

10.11.25 20:23 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood tendiert am Abend nordwärts

10.11.25 20:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Robinhood. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 136,68 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 136,68 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 138,96 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,47 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.776.837 Robinhood-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,83 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 11,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 29,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 367,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 99,38 Prozent gesteigert.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 2,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

