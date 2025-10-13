Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 141,10 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 141,10 USD. Im Tageshoch stieg die Robinhood-Aktie bis auf 146,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,73 USD. Bisher wurden heute 1.310.663 Robinhood-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 23,00 USD. Mit einem Kursverlust von 83,70 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Robinhood dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,74 USD je Robinhood-Aktie.

