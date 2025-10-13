Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Abend mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 140,68 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 140,68 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Robinhood-Aktie sogar auf 146,55 USD. Bei 144,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.205.425 Robinhood-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 153,83 USD. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 8,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 23,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 83,65 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Robinhood-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Robinhood rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,74 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

