Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Montagnachmittag nordwärts

15.09.25 16:13 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 115,36 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Robinhood-Aktie bis auf 116,53 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,04 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.064.408 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,43 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,00 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 21,51 USD erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 436,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

