Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 105,54 USD.

Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 105,54 USD. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 103,81 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,33 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 864.130 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,69 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Bei 18,71 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 82,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Robinhood-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 30.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 997,00 Mio. USD gegenüber 688,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 vorlegen.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

