Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 106,13 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 106,13 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 105,96 USD. Bei 108,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.292.654 Robinhood-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 117,69 USD. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 9,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 18,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 82,37 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 30.07.2025 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,00 Mio. USD – ein Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 688,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Robinhood-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Robinhood-Aktie dennoch schwächer: Starkes zweites Quartal - Robinhood mit Gewinn- und Umsatzplus