DAX24.276 -0,4%ESt505.459 -0,5%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.420 -0,5%Nas21.518 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1696 -0,2%Öl68,67 +1,3%Gold3.375 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 PUMA 696960 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kursverlauf

Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag billiger

25.08.25 16:10 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag billiger

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 106,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
92,59 EUR -0,62 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 106,13 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 105,96 USD. Bei 108,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.292.654 Robinhood-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 117,69 USD. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 9,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 18,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 82,37 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 30.07.2025 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,00 Mio. USD – ein Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 688,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Robinhood-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Robinhood-Aktie dennoch schwächer: Starkes zweites Quartal - Robinhood mit Gewinn- und Umsatzplus

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen
Wer­bung