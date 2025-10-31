Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verteuert sich am Nachmittag kräftig

Robinhood im Blick

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 8,4 Prozent auf 149,72 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 15:53 Uhr 8,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 150,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 143,64 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.908.595 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,83 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 2,67 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 23,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 84,64 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 643,00 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 1,78 USD je Aktie aus.

