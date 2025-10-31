Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Freitagabend im Bullenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Robinhood. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 146,84 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 146,84 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 150,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 143,64 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.924.436 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 153,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 4,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,00 USD fiel das Papier am 02.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 84,34 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,05 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Robinhood rechnen Experten am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,78 USD je Robinhood-Aktie.

