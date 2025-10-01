DAX24.074 +0,8%Est505.575 +0,8%MSCI World4.312 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.667 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,56 -2,2%Gold3.876 +0,5%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag im Bullenmodus

01.10.25 16:09 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag im Bullenmodus

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 8,1 Prozent auf 281,00 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
279,50 CHF 19,60 CHF 7,54%
Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,1 Prozent auf 281,00 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 281,30 CHF. Mit einem Wert von 267,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 952.662 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 11,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 17,47 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,90 CHF ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 278,50 CHF.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,96 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

