Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag schwächer

02.09.25 16:09 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 2,3 Prozent auf 10,75 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,54 EUR -0,44 EUR -3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 10,75 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 10,67 GBP. Bei 11,01 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 4.440.097 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,11 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2024 auf bis zu 4,56 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 57,60 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 9,99 GBP.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,288 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
mehr Analysen