Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Mittwochnachmittag ins Plus

Rolls-Royce im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 11,57 GBP.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 11,57 GBP zu. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,59 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,42 GBP. Zuletzt wechselten 2.991.892 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,95 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 3,28 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (5,17 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 55,30 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rolls-Royce-Aktie bei 12,37 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Aktie aus.

