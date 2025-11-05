Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag verlustreich

Kurs der Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 11,43 GBP abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Rolls-Royce-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,43 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Rolls-Royce-Aktie bei 11,42 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 11,42 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.306.777 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,95 GBP. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,17 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 121,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,37 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

