Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Mittag schwächer

Rolls-Royce im Blick

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 10,77 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 10,77 GBP abwärts. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,74 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,88 GBP. Zuletzt wechselten 1.221.071 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,11 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,63 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 56,99 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 9,88 GBP angegeben.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

