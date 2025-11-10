Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 11,49 GBP.
Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 11,49 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 11,54 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,53 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.558.359 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 4,00 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,17 GBP. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,092 GBP belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,37 GBP.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
