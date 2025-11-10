Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Vormittag an Boden

Kurs der Rolls-Royce

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 11,50 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 11,50 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,54 GBP. Bei 11,53 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 437.838 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Bei einem Wert von 5,17 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Mit einem Kursverlust von 55,02 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,092 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

