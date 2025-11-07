DAX23.553 -0,8%Est505.569 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.665 -1,7%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,56 ±-0,0%Gold3.991 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag tiefer

07.11.25 16:08 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 11,22 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,86 EUR 0,04 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,22 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,17 GBP. Bei 11,27 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 3.256.987 Aktien.

Bei 11,95 GBP markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 117,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,37 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

