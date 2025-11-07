Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 11,22 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,22 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,17 GBP. Bei 11,27 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 3.256.987 Aktien.

Bei 11,95 GBP markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 117,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,37 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

