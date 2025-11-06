Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gibt am Donnerstagmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 11,36 GBP abwärts.

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 11,36 GBP. In der Spitze büßte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,32 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,60 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.556.974 Rolls-Royce-Aktien.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 5,17 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 119,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

