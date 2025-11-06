DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1540 +0,4%Öl63,07 -0,8%Gold3.981 ±0,0%
Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rolls-Royce

06.11.25 16:08 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rolls-Royce

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 11,42 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,06 EUR -0,40 EUR -2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 11,42 GBP ab. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,32 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,60 GBP. Bisher wurden heute 3.078.599 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 11,95 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,70 Prozent.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,093 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 12,37 GBP angegeben.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

