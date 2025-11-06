Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rolls-Royce
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 11,42 GBP ab.
Um 15:53 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 11,42 GBP ab. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,32 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,60 GBP. Bisher wurden heute 3.078.599 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 11,95 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,70 Prozent.
Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,093 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 12,37 GBP angegeben.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
