Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 11,33 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 11,33 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,40 GBP. Mit einem Wert von 11,27 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 1.275.194 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 5,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (5,17 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,37 GBP.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen