Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 11,52 GBP ab.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 11,52 GBP. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,52 GBP. Bei 11,60 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 216.133 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,17 GBP. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 55,08 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,093 GBP. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 12,37 GBP angegeben.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.

