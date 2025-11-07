DAX23.621 -0,5%Est505.587 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1550 ±0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.006 +0,7%
HENSOLDT wächst weiter -- TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
So entwickelt sich Rolls-Royce

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce stabilisiert sich am Freitagvormittag

07.11.25 09:22 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce stabilisiert sich am Freitagvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Rolls-Royce-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 11,33 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,88 EUR 0,06 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Rolls-Royce-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 11,33 GBP. In der Spitze gewann die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,36 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,27 GBP. Bei 11,27 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 456.920 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 5,52 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 54,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,37 GBP.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

