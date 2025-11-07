Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce stabilisiert sich am Freitagvormittag
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Rolls-Royce-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 11,33 GBP.
Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Rolls-Royce-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 11,33 GBP. In der Spitze gewann die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,36 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,27 GBP. Bei 11,27 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 456.920 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 5,52 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 54,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,37 GBP.
Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
