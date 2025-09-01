Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagvormittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 11,50 GBP.

Um 09:07 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 11,50 GBP nach oben. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,51 GBP aus. Bei 11,35 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 816.059 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 11,51 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 0,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.09.2024 Kursverluste bis auf 4,89 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 135,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 GBP belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,88 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen