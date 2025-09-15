DAX23.663 -0,4%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,18 -0,4%Gold3.695 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag tiefer

16.09.25 09:26 Uhr

16.09.25 09:26 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 11,43 GBP ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,43 GBP. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,42 GBP. Bei 11,46 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 372.625 Rolls-Royce-Aktien.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,54 GBP an. Mit einem Zuwachs von 0,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,89 GBP ab. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 133,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,88 GBP aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

