Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag tiefer
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 11,43 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,43 GBP. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,42 GBP. Bei 11,46 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 372.625 Rolls-Royce-Aktien.
Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,54 GBP an. Mit einem Zuwachs von 0,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,89 GBP ab. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 133,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,88 GBP aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen