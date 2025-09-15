Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagvormittag im Aufwind

Rolls-Royce im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 11,43 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,2 Prozent auf 11,43 GBP. Bei 11,46 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,46 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 296.481 Rolls-Royce-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,54 GBP erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 4,99 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rolls-Royce-Aktie bei 9,28 GBP.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

